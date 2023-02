I prezzi sono quasi gratis all’interno dello spettacolare volantino di Euronics, una campagna promozionale di tutto rispetto che punta fortissimo sul cercare di convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti, promettendo loro un risparmio davvero unico nel loro genere.

Spendere poco con euronics risulta sin da subito essere molto più semplice del previsto, sebbene sia importantissimo ricordare che ogni acquisto deve necessariamente essere completato recandosi personalmente in un negozio fisico, di proprietà del socio di riferimento della promozione, in nessun altro modo sarà possibile risparmiare.

Euronics fa tremare tutti con le offerte migliori

Euronics è davvero una meraviglia con un volantino che non ammette assolutamente repliche o altre possibilità di controbattere, tutto ha inizio con un prezzo più basso del normale applicato direttamente sul Galaxy S22, uno smartphone di altissima qualità, in vendita comunque a 799 euro, affiancato dal buonissimo iPhone 13, disponibile a 799 euro.

Sempre gli stessi utenti possono comunque fare affidamento su una importantissima selezione di sconti, applicati su modelli di fascia medio-bassa, tutti appartenenti ai brand più importanti, quali sono Motorola, redmi, Realme, Xiaomi o anche Samsung, con prezzi che comunque non vanno oltre i 430 euro. Coloro che sceglieranno di acquistare, devono comunque sapere che gli stessi sconti sono disponibili solo presso i negozi Euronics Nova, con unità fondamentalmente limitate, per questo motivo se siete interessati dovete velocizzare al massimo la decisione effettiva dell’acquisto del prodotto stesso, in modo da non restarne tagliati fuori.