Cuffie OPPO Enco Buds 2 con riduzione del rumore a metà PREZZO su Amazon

Oppo mette oggi a disposizione su Amazon i suoi auricolari wireless con riduzione del rumore, gli Enco Buds2.

Oppo Enco Buds2 disponibili su Amazon ad un prezzo estremamente basso ma solo per qualche giorno, ecco i dettagli

Le cuffie di Oppo in questione sono tra le più valide alternative alle cuffie di grandi livelli. Queste offrono infatti bassi potenti ma anche allo stesso tempo definiti e ritmici. Il tutto è possibile grazie al driver dinamico aggiornato oltre che ad un diaframma in titanio composito da 10 mm. Potrete avere fino a 28 ore di ascolto grazie alla batteria migliorata, con sette ore di riproduzione con una singola carica e con 28 ore sfruttando anche la custodia di ricarica. Basteranno solo 10 minuti di carica per avere un’ora di riproduzione musicale.inoltre le cuffie sono resistenti all’acqua grazie allo standard IPX4.

Si tratta di auricolari True Wireless che hanno a disposizione anche la tecnologia Bluetooth 5.2, Oltre alla riduzione del rumore e i comandi touch sui lati. Il prezzo è davvero interessante visto che Amazon le propone al 44% di sconto ma solo per qualche giorno: potrete pagarle 27,99 €. Basterà aggiungere al carrello. Ricordiamo che ci sono due anni di garanzia ma anche 30 giorni di reso.