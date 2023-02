WhatsApp riesce a rendere davvero molto felici gli utenti, con il lancio di un aggiornamento molto atteso, che porta all’introduzione di una funzione di indubbia qualità, atta ad estendere al massimo l’usabilità quotidiana di una delle applicazioni mobile più apprezzate.

Il rincorrere Telegram, la rivale più agguerrita del settore, continua con il lancio di una nuova funzione, un qualcosa che sulla suddetta vediamo ormai da diversi anni, ma che tanti utenti di WhatsApp richiedevano a gran voce: la possibilità di auto-inviarsi i messaggi.

WhatsApp, in cosa consiste la funzione

Avete capito bene, da qualche giorno esiste la possibilità di auto-inoltrarsi i messaggi di testo, ma anche fotografie, file o allegati, potendo difatti condividere gli stessi contenuti con tutti i dispositivi che risultano essere collegati al medesimo account. Gli utilizzi sono indubbiamente tantissimi, basti pensare, ad esempio, a voler mettere a disposizione sullo smartphone, un file che originariamente è presente solo sul PC, senza doverli collegare direttamente, o passare dal cloud. L’unica soluzione alternativa consiste proprio nell’utilizzare WhatsApp, sarà quindi possibile creare una conversazione ad hoc, nella quale condividere il necessario, per poi poterne godere in un qualsiasi momento da tablet, smartphone, PC o qualsivoglia altro dispositivo che si collegherà allo stesso identico account.

La funzione, come potrete immaginare, risulta essere già disponibile per tutti, se andando su WhatsApp non trovate la medesima possibilità, provvedere ad aggiornare il prima possibile l’applicazione mobile. La stessa utility è stata attivata sia per gli utenti in possesso di uno smartphone Android, che gli utilizzatori di un iPhone, senza differenze di alcun tipo.