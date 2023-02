Manca ancora qualche anno al debutto ufficiale della nuova Volkswagen ID.2, eppure sembra che il noto marchio automobilistico stia iniziando i primi lavori e test. Nel corso delle ultime ore, infatti, sono state pubblicate in rete quelle che dovrebbero essere le prime foto spia della nuova vettura Volkswagen.

Volkswagen ID.2, trapelano in rete le prime foto spia della nuova vettura

Nel corso del 2025 il noto marchio automobilistico tedesco annuncerà ufficialmente la sua nuova Volkswagen ID.2. Manca quindi ancora diverse tempo fino ad allora. Tuttavia, come già accennato, l’azienda automobilistica ha già cominciato a sviluppare la nuova vettura. In queste ore, infatti, la vettura in questione è stata spiata su strada in alcune foto spia.

Da queste foto, sembra che si tratti ancora di un primo prototipo. Quest’ultimo ricorda vagamente la Volkswagen ID.3, anche se presenta comunque alcune piccole differenze con essa. Non dobbiamo comunque focalizzarci ora al suo possibile design dato che, come già detto, per ora si tratta ancora di un prototipo.

Per il momento, quindi, ci sono ancora pochissimi primi dettagli sulla prossima Volkswagen ID.2. L’unica cosa che sembra sia quasi certa è la presenza della nuova piattaforma MEB+. Il resto, però, è ancora sconosciuto. Come detto in apertura, comunque, la prossima vettura elettrica del marchio tedesco sarà annunciata nel corso del 2025. Fino ad allora, quindi, ci sarà modo di vedere emergere tanti dettagli tecnici e stilistici.

Ricordiamo comunque che l'azienda automobilistica tedesca è anche al lavoro per presentare sul mercato automobilistico il restyling della sua Volkswagen ID.3, la quale è stata avvistata su strada circa un mese fa.