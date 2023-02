Vodafone Silver, due offerte da 200GB in 5G con prezzi BASSISSIMI

Ogni volta che si finisce a parlare di Vodafone, non si può che tirare in ballo la sua grande qualità. In questo caso però non sarà la principale peculiarità sulla quale il gestore spingerà per recuperare i suoi vecchi clienti, dal momento che l’obiettivo sarà quello di fornire loro una grande quantità di contenuti ma soprattutto convenienza, aspetto che in passato risultava una vera e propria chimera.

Vodafone rilascia nuove offerte in grado di riportare dalla sua parte tanti dei suoi vecchi clienti, si tratta di due promozioni

Per Vodafone non è stato facile tenere a bada tutti gli altri gestori durante l’ultimo periodo, ma adesso si vuole recuperare almeno una parte dei clienti scappati via tempo fa. Proprio a tal proposito, bisogna ricordare che le offerte in questione sono state proposte durante le scorse settimane solo ad alcuni utenti. I fortunati hanno avuto occasione di ricevere un messaggio o magari una chiamata direttamente da Vodafone, proprio per propiziare un rientro ad un prezzo più basso e con tanti contenuti al seguito.

La nuova gamma di offerte si chiama Silver ed include al suo interno due soluzioni diverse tra loro ma solo per alcuni aspetti. C’è ovviamente a differire il prezzo mensile, così come la connessione ad Internet. Per quanto riguarda minuti ed SMS, si tratta di tutto illimitato per entrambe le offerte, le quali vengono proposte da Vodafone rispettivamente ai prezzi di 7,99 € al mese e di 9,99 € al mese. In merito a Internet, la prima offerta possiede 150 giga di connessione dati in 5G, mentre la seconda arriva a 200 giga in 5G.