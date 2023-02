Al giorno d’oggi sono disponibili davvero tante offerte mobile piuttosto convenienti proposte da vari operatori telefonici. Se però si vuole optare per Vodafone, sono ancora disponibili anche per il mese di febbraio diverse proposte molto interessanti. Queste includono infatti una grande quantità di traffico dati per navigare e minuti ed SMS senza limiti. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Vodafone, ecco alcune offerte di portabilità per il mese di febbraio

Per questo mese di febbraio tutto coloro che intendono cambiare operatore, potranno passare a Vodafone. Come già accennato, infatti, il noto operatore telefonico italiano sta ancora proponendo sul proprio sito ufficiale l’attivazione di diverse offerte mobile piuttosto interessanti.

Una di queste è Vodafone Silver. Si tratta di un’offerta molto apprezzata dagli utenti. In particolare, quest’ultima è disponibile all’attivazione in due versioni con un quantitativo di traffico dati differente. La prima versione ha un costo di 7,99 euro al mese. Include ben 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti.

La seconda versione ha invece un costo leggermente maggiore pari a 9,99 euro al mese. Offre però ben 200 GB di traffico dati ed include sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Come alternativa, è poi disponibile all’attivazione anche l’offerta Vodafone Bronze. Quest’ultima propone ogni mese 50 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Anche in questo caso il costo è di 9,99 euro al mese.