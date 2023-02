È probabile che le stazioni di servizio scompaiano in un futuro pieno di veicoli elettrici, ma anche la più recente tecnologia per alimentare le auto potrebbe presto essere un ricordo del passato. Invece di dover collegare regolarmente i veicoli elettrici, le strade del futuro potrebbero alimentare le auto mentre sono in movimento, quindi non dovrai mai più fermarti per fare rifornimento.

La scorsa settimana, il gigante delle telecomunicazioni Qualcomm ha testato un tratto di strada di 100 metri fuori Parigi che è stato cablato per caricare dinamicamente i veicoli elettrici mentre lo percorrevano.

La strada ha bobine di metallo incorporate nell’asfalto, ciascuna distanziata di un piede l’una dall’altra, che creano un campo elettromagnetico che trasmette energia a un ricevitore per alimentare la batteria dell’auto. Durante i test, la strada è stata in grado di trasmettere 20 kilowatt di energia alle auto che viaggiano a 120 km/h.

Anche la start-up israeliana ElectRoad ha annunciato test di successo per il suo sistema di ricarica dinamica su una pista di prova di 100 mt all’inizio di quest’anno. L’azienda ora prevede di integrare sistemi di ricarica dinamici lungo le linee di trasporto pubblico a Tel Aviv, dove operano autobus e camion per le consegne.

Un nuovo tipo di ricarica

Ma costruire e cablare strade che possono alimentare le auto non è economico, quindi la ricarica dinamica verrà inizialmente implementata lentamente in alcuni punti chiave.

“Pensa ai taxi in fila all’aeroporto“, afferma Steve Pazol, vicepresidente e direttore generale della ricarica wireless di Qualcomm. “Mentre si muovono lungo la fila, si ricaricano tramite ricarica in modalità wireless.” Il sistema attuale è efficiente circa il 90 percento per la ricarica delle auto elettriche rispetto alla presa di corrente, afferma Pazol.

Un altro luogo potenziale per i sistemi di ricarica dinamica potrebbe essere ai semafori o agli incroci, dove le auto potrebbero essere alimentate mentre aspettano. Qualcomm sta persino lavorando con Mercedes su un sistema in grado di ricaricare in modalità wireless le auto parcheggiate. Dovrebbe essere rilasciato entro la fine dell’anno su una versione ibrida della Mercedes-Benz S550e del 2018.

In teoria, le auto caricate dinamicamente potrebbero funzionare per sempre, rendendo le batterie più piccole e leggere e rendendo le auto più veloci ed economiche. In questo momento, una Tesla Model S ha un’autonomia di oltre 300 km.