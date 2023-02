Stampante 3D, la più piccola del mondo ha le dimensioni di un tappo

Il mercato delle stampanti 3D continua ad espandersi, e lo fa in molte direzioni. Le macchine più grandi hanno il compito di creare oggetti imponenti, mentre quelle più piccole si concentrano sulla precisione e sulla portabilità. In questo articolo parleremo di una stampante 3D a resina così piccola da essere più bassa di una moneta.

Stampante 3D: la creatività non si ferma alle dimensioni

Lo youtuber My N Mi ha creato questa piccola stampante 3D a resina, che sembra funzionare perfettamente nonostante le sue dimensioni ridotte. In un video su YouTube, My N Mi mostra in dettaglio la sua creazione, che è alta circa 1,7 cm e si alimenta tramite un singolo cavo USB. La domanda a questo punto sorge spontanea: a cosa può servire?

Come giusto che sia, con essa è stata stampata una serie di Benchy, un modello di test molto comune nel mondo delle stampanti 3D. Da ciò è emerso che le piccole barche sono così compatte da stare in equilibrio su un fiammifero. Anche se non è facile trovare applicazioni pratiche per una stampante tanto piccola, questo progetto dimostra la creatività e l’ingegno degli utenti del mondo della stampa 3D.

Anche se non avrà molte applicazioni pratiche, tutto ciò dimostra pur sempre come il mondo della stampa 3D sia sempre in evoluzione. Gli utenti sono alla costante ricerca di nuovi modi per sfruttare questa tecnologia, e spesso ciò porta a progetti affascinanti. D’altronde, la creatività non si ferma alle dimensioni della stampante. Nel mondo del 3D ci sono svariati progetti sorprendenti, come ad esempio un tavolo da gioco tridimensionale che ha fatto letteralmente impazzire Kickstarter.