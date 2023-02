Lo spread betting è un metodo di investimento basato sulla speculazione dei movimenti dei prezzi in un mercato finanziario. Invece di acquistare e scambiare effettivamente uno strumento finanziario, l’investitore specula se il prezzo salirà o scenderà in un determinato periodo di tempo.

Il broker di spread betting quota due prezzi, un prezzo bid e un prezzo offer/ask (lo spread è compreso tra questi due prezzi). Un investitore quindi specula su quale direzione andrà il prezzo e piazza una scommessa sulla direzione in cui si muoverà il prezzo delle attività. Quindi, si scommette se il prezzo andrà al di sopra o al di sotto dello spread.

Uno dei nomi più noti nel settore del forex, FXCM offre una gamma impressionante di tecnologie, strumenti e ricerche. Con una storia di oltre 20 anni, FXCM è stato un pioniere nel portare il trading di valuta online nel mainstream. All’inizio, l’azienda ha introdotto innovazioni come il trading automatizzato e il dimensionamento flessibile delle posizioni.

Una delle migliori piattaforme

Negli ultimi dieci anni FXCM ha dovuto affrontare una serie di sfide, in particolare quando la Banca nazionale svizzera (BNS) ha inaspettatamente alzato il peg su EUR/CHF nel 2015, provocando una grave perdita per la società. FXCM si è ripreso ed è attualmente di proprietà di Jefferies Financial Group, un colosso dei servizi finanziari con un patrimonio di oltre 87 miliardi di dollari.

FXCM brilla con la sua vasta gamma di piattaforme e strumenti di trading per trader avanzati e sviluppatori di strategie. In qualità di innovatore nel mondo del forex trading al dettaglio con oltre 20 anni di esperienza, questo broker dispone anche di una gamma di ricerca e risorse leader del settore.