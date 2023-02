Sebbene le monete da due euro siano relativamente nuove (iniziarono ad essere coniate nel 1999 e cominciarono a circolare nel 2002.), ci sono alcuni pezzi che sono quotati sul mercato del commercio numismatico per la loro particolare rarità ad un prezzo davvero molto alto. Soprattutto i rari euro commemorativi.

Alcuni 2 euro valgono una fortuna, i più rari e preziosi possono valere molti soldi, alcuni più di 1.000 euro a moneta.

La moneta da 2 € ha corso legale nella zona euro dal 1 gennaio 2002 ed è realizzata in cuproniquel (una lega principalmente di rame e nichel). L’interno è in nichel con rivestimento in nichel e una lega di rame e zinco.

Ha due volti, uno è comune a tutti i paesi della zona euro. L’altro specifico per ogni paese è raro. Quello specifico è talvolta utilizzato con un motivo commemorativo e viene apprezzato dai collezionisti.

I due euro commemorativi

Questi due euro si distinguono dal resto perché vengono emessi con una differenza rispetto a quelli standard.

Gli Stati membri che hanno l’euro come valuta legale cambiano la faccia nazionale della moneta per motivi commemorativi. La coniazione di queste monete commemorative da 2 euro è iniziata nel 2004.

Sebbene questa valuta sia europea, ciascuno dei paesi che la utilizza può emettere due pezzi commemorativi ogni anno.

Queste monete hanno le stesse caratteristiche e proprietà e la stessa faccia comune delle monete normali. Ciò che li rende diversi è il loro design commemorativo sul lato nazionale.

Solo il taglio da 2 € può essere utilizzato per le monete commemorative. Forse non sapevi che possono essere utilizzati senza problemi in tutti i paesi della zona euro. Ciò significa che possono essere utilizzati e devono essere accettati come qualsiasi altra moneta a corso legale.