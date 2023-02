Naked Dress, Chiara Ferragni rilancia la moda degli abiti effetto nudo

Se il 2022 è stato l’anno in cui la moda ha celebrato la bellezza del corpo umano grazie alle proposte di alcuni grandi nomi del settore come Vivienne Westwood e Jean Paul Gaultier, il 2023 ne è la conferma. La moda del Naked Dress era già in ampia diffusione da mesi, ma in Italia è stata Chiara Ferragni, con il suo corpo dipinto sull’abito di Sanremo, a fare la differenza. Vediamo insieme la nuova tendenza del momento (che tanto nuova non è).

Naked Dress: tornano di moda gli anni ’70

I designer hanno sempre avuto un approccio audace e innovativo, ma stavolta hanno superato se stessi creando capi d’abbigliamento che mostrano le forme del corpo in maniera esplicita.

Vivienne Westwood, ad esempio, ha realizzato una t-shirt bianca su cui spicca un seno femminile stampato, ispirandosi a un’idea del suo ex compagno Malcolm McLaren degli anni ’70. Jean Paul Gaultier, invece, ha utilizzato stampe trompe l’oeil che ricalcano il corpo umano in maniera sorprendentemente realistica.

Oggi, questa tendenza continua ad essere popolare, grazie alle collaborazioni del designer francese con Y/2 Project e Lotta Volkova, e all’entusiasmo del mondo delle celebrità nel mostrare i propri corpi mozzafiato. Diletta Leotta, ad esempio, ha indossato un set optical composto da una minigonna e un top aderente dalla silhouette sinuosa, mentre Bella Hadid ha sfoggiato lo stesso vestito ma nella versione in lungo. Anche Sam Smith ha optato per il top nato dalla stessa collaborazione.

Ma non sono solo le celebrità americane ad amare questa tendenza. Come dicevamo nel paragrafo precedente, anche Chiara Ferragni ha postato una foto sul suo profilo Instagram in cui indossa un naked top di Jean Paul Gaultier x Lotta Volkova, con la caption “my body my choice”. Hailey Bieber, invece, ha scelto una t-shirt oversize e scherzosa di Belly Pop, che ricalca un corpo in bikini.

Questa tendenza è perfetta per chi vuole osare ma si trova in una stagione in cui le temperature sono basse. La stampa naked può essere infatti utilizzata per creare capi d’abbigliamento divertenti e sexy, come t-shirt, top aderenti, minigonne e vestiti lunghi.