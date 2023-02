Montalatte Ariete per un cappuccino perfetto ad un PREZZO mai visto, soli 36€

Gli amanti del cappuccino, che non vogliono investire troppo denaro sull’acquisto di una macchina da caffè automatica, possono avvicinarsi ad un montalatte, un prodotto elettrico che aiuta a creare la schiuma perfetta per le vostre mattine, richiedendo un esborso tutt’altro che elevato.

Montalatte Ariete in offerta, approfittate degli sconti di oggi

La serie Vintage di Ariete è pensata per gli utenti che amano un design antiquato, uno stile più datato che richiama gli anni ’70-’80, con una forte propensione all’utilizzo di colori pastello per smorzare il tutto, mantenendo comunque linee sinuose ed assolutamente piacevoli.

Tra i vari modelli di casa Ariete disponibili, spicca il cosiddetto cappuccinatore, un dispositivo che può essere chiamato anche montalatte, appositamente studiato e progettato appunto per montare correttamente il latte, da utilizzare poi per cappuccino o anche una cioccolata calda. Il prodotto ha una capacità di 0,25L, una potenza di 500W, e per il corretto funzionamento deve essere collegato direttamente ad un presa di corrente.

Il prezzo di vendita è tutt’altro che elevato, in confronto ad esempio ad una macchina da caffè automatica, poiché parte da un listino di 55 euro, per poi scendere ad un prezzo finale di soli 36 euro, considerando lo sconto del 33% applicato dall’azienda stessa. L’acquisto può essere completato qui. La versione linkata presenta colorazione beige, segnaliamo essere presenti anche azzurro o verde, sempre divertenti e piacevoli colori pastello.