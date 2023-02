MicroSD Kingston, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, in primis per il rapporto qualità/prezzo che è assolutamente in grado di offrire e di mettere a disposizione del consumatore finale, che si ritroverebbe quindi a spendere molto poco, e godere di prestazioni al top.

MicroSD Kingston in offerta per poco tempo

Della MicroSD Kingston vi abbiamo già sicuramente parlato in passato, un prodotto economico e dalle grandissime potenzialità, che può essere acquistato a cifre irrisorie. Il modello in promozione è la variante da 128GB di memoria interna, all’interno della confezione trova posto sia la microSD che l’adattatore SD, si tratta comunque di un prodotto di classe 10, con velocità di lettura fino a 100MB/s. Il design non presenta differenze rispetto al normale, è completamente nera, realizzata in plastica con finitura opaca, ed ovviamente sottilissima.

Il modello da 128GB ha un prezzo di listino attuale di 17,99 euro, considerando però lo sconto del 28% applicato da Amazon stessa, la spesa finale che l’utente si ritroverà a dover sostenere equivale a soli 12,97 euro. CLICCATE QUI.

Sul mercato esistono anche altre varianti che differiscono più che altro per il taglio di memoria, sono disponibili da 16, 32, 64, 256 o 512GB, tutte all’incirca con le medesime caratteristiche tecniche, in modo da garantire a tutti le stesse prestazioni.