Google Meet, grazie agli sfondi a 360 gradi non ci si dovrà preoccupare della location

Google Meet è uno dei servizi più utilizzati al mondo per le videochiamate, soprattutto negli ultimi due anni, in cui la pandemia ha costretto molte persone a lavorare e comunicare a distanza. E proprio per rendere ancora più piacevole ed efficiente l’utilizzo di questo strumento, BIG G ha deciso di inserire gli sfondi a 360 gradi.

Google Meet: prepariamoci a delle videochiamate super coinvolgenti

Questa nuova funzionalità è stata introdotta per rendere le videochiamate più immersive, permettendo agli utenti di spostarsi virtualmente all’interno di uno spazio 3D e di mostrare parti differenti dello sfondo, come se ci si trovasse in un vero e proprio ambiente a 360 gradi. Inoltre, grazie all’utilizzo del giroscopio degli smartphone Android e iOS, lo sfondo si muove in modo sincronizzato con l’utente, aumentando così la sensazione di trovarsi realmente all’interno di un luogo tridimensionale. L’aggiornamento con la nuova funzionalità è già stato avviato e dovrebbe concludersi entro 15 giorni lavorativi.

Google ha dichiarato di aver creato diverse ambientazioni a 360 gradi tra cui scegliere. Vedremo spiagge, città e templi da utilizzare durante la videochiamata in modo tale da “nascondere” ciò che c’è dietro di noi.

Aspettiamoci una collaborazione con il Metaverso, la realtà virtuale interattiva dove gli utenti possono interagire tra loro in un ambiente 3D. Al momento la funzionalità di Google Meet è limitata nei suoi confronti, ciò dimostra come l’azienda stia cercando di migliorarsi in tutto e per tutto.

A proposito di Metaverso, Coderblock, un’azienda italiana di blockchain, ha annunciato l’avvio delle prevendite dei primi lotti di terreno virtuale, che rappresentano il 3,4% della disponibilità totale. Questi hanno dimensioni di 16 metri per 16 metri e possono essere personalizzati e costruiti dagli utenti su una mappa con coordinate. Gli utenti avranno così la possibilità di creare, personalizzare e brandizzare i propri spazi.