Esselunga spaventa i consumatori con una campagna promozionale di assoluto livello, la migliore soluzione su cui fare affidamento in questi giorni, nell’idea comunque di riuscire a risparmiare al massimo delle proprie possibilità, anche sull’acquisto di tecnologia di ultima generazione.

Il volantino riserva grandissime sorprese per tutti, gli sconti attivati sono difatti disponibili solamente nei negozi fisici in Italia, con la possibilità di accedere a prodotti di altissima qualità, a prescindere da tutto il resto. Coloro che sceglieranno di acquistare, lo ricordiamo, sono quanto meno costretti a recarsi personalmente in un negozio fisico in Italia, non sarà possibile in nessun modo affidarsi al sito ufficiale.

Esselunga è spaventosa, quali sono i nuovi sconti da non perdere

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare la Apple Airpods, in particolare il modello di terza generazione, sappiate che da Esselunga potrete trovare soddisfazione, nello scoprire l’esistenza di una promozione studiata ad hoc per l’occasione. Fino al 1 marzo 2023, infatti, gli utenti possono pensare di acquistare il modello appena descritto, pagandolo solamente 149 euro.

Le specifiche tecniche sono sicuramente di ottima qualità, parliamo di un prodotto con audio spaziale e rilevamento dinamico della posizione della testa, dotato anche di un driver ad alta escursione, con accelerometro, sensore di pressione, certificazione IPX4 (per resistenza a sudore e acqua), una buona autonomia, fino a 6 ore di utilizzo con la singola ricarica, ed ovviamente una qualità audio di tutto rispetto.