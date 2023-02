Con questa nuova ANTENNA vedrete tutto in 4K, sconto al 35% su AMAZON

Molte persone credono erroneamente che avere una TV presupponga già la possibilità e la facoltà di poter trovare tutti i canali alla massima risoluzione. In realtà questa volta Amazon accorre in soccorso dei suoi clienti con un’antenna TV in grado di arrivare ad amplificare anche i segnali in 4K.

Per entrare a far parte del nostro canale Telegram ufficiale che conta più di 78.000 utenti, dovete solo cliccare qui.

Un’antenna TV interna che consente di amplificare il segnale, ecco quello che offre Amazon con uno sconto del 35%

Non ci sono dubbi sul fatto che l’antenna TV interna in questione consentirà al pubblico di risolvere parecchi problemi. La comodità è che non andrà montata all’esterno dell’abitazione, ma all’interno in qualsiasi spazio si desideri. Si tratta dunque di un’antenna TV che può essere in grado anche di sbarazzarsi dell’elevato costo che serve per guardare la TV digitale, offrendo la possibilità di trovare tutti i canali alla massima risoluzione. Infatti l’antenna che Amazon mette a disposizione del pubblico con uno sconto del 35%, è in grado di ricevere il segnale dei canali da SKY, BBC, ITV, DW, N24, WDR, France TV, RAI, RTVE e molto altro ancora.

L’istallazione è facilissima visto che tutto quello che dovrete fare sarà collegarvi alle porte AN/IN, alimentando le antenne collegando il connettore USB ad una porta di Ricarica, magari proprio quella del vostro televisore. Bisogna poi fare la scansione dei canali da capo, selezionando appunto l’antenna interna in fase di ricerca.

Il prezzo è davvero ottimale visto che corrisponde a soli 25,99 €. Si tratta della versione 2021. Gli utenti che la acquisteranno, potranno avere anche 30 giorni per effettuare il reso gratuito così come due anni di garanzia.