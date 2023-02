Il colosso cinese Xiaomi è pronto a lanciare un nuovo smartphone in Europa, parliamo del Redmi A2, dispositivo molto economico, infatti le rinunce sulla scheda tecnica si fanno sentire.

Il dispositivo verrà a breve messo in vendita da Expert Germania al prezzo di 96.99 euro, al momento non abbiamo notizie sul prezzo italiano, che potrebbe arrivare ad un massimo di 120 euro. Scopriamo insieme la scheda tecnica.

Xiaomi sta per lanciare Redmi A2

Come con tutti i modelli non ancora annunciati non prendete le informazioni tecniche come certe, ma solamente indiscrezioni, almeno fino all’uscita del dispositivo, dove verranno confermate o smentite. Il nuovo smartphone dovrebbe montare uno schermo IPS da 6.52 pollici con processore MediaTek Helio G38 con 2 GB di memoria RAM e 32 GB di memoria di archiviazione espandibile fino a 512 GB con MicroSD.

La fotocamera posteriore dovrebbe essere formata da un sensore da 8 megapixel con video in Full HD mentre quella frontale dovrebbe ospitare un modulo da 5 megapixel. Lo smartphone inoltre a livello di connettività dovrebbe presentare dual SIM, 4G LTE, Wi-Fi a 2,4 GHz, Bluetooth 5.0, jack audio, micro USB.

La batteria dovrebbe essere di 5.000 mAh con ricarica a 10 Watt ed il sistema operativo pre installato Android 13 Go Edtion. Xiaomi è andata a pescare specifiche di qualche anno fa, in molti sensi. Il processore ad esempio, al suo debutto proprio su Redmi A2, è in realtà una variante più lenta del MediaTek G37 del 2018: un octa-core con otto Cortex-A53 a 2,2 GHz massimi.

Sempre dal passato viene anche la porta microUSB per la ricarica, che è da soli 10 Watt, quindi ci vorrà del tempo per riempire tutta la generosa batteria da 5.000 mAh. Da sottolineare anche che la rete Wi-Fi supporta solo la banda a 2,4 GHz, cosa che non vedevamo da un pezzo, ma almeno in compenso c’è il jack audio.