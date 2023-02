WINDTRE è assolutamente uno dei migliori operatori mobili presenti in Italia. La nascita di questa azienda è avvenuta nel 2016, quando Wind e 3 Italia hanno completato la loro fusione.

Secondo i test sulla velocità della rete condotti da nPerf, WINDTRE si classifica al terzo posto come rete mobile più veloce, dietro solo a Vodafone e Fastweb.

Gli operatori mobili sono sempre in competizione tra di loro e cercano sempre di proporre pacchetti e offerte super vantaggiosi per attrarre il maggior numero di clienti possibili e non perdere gli affezionati. WINDTRE possiede circa 19.638.000 abbonati.

Offerte febbraio 2023

Tra le migliori offerte dell’operatore, i pacchetti WINDTRE Di Più sono sicuramente i più completi.

WINDTRE Di Più Lite 5G: permette di avere minuti illimitati, 200 SMS più 50 GB di internet a soli 12,99 euro al mese

permette di avere minuti illimitati, 200 SMS più 50 GB di internet a soli 12,99 euro al mese WINDTRE Di Più Full 5G: consiste in chiamate illimitate, 50 minuti all’estero, 200 SMS e 100 GB a soli 14,99 euro al mese

consiste in chiamate illimitate, 50 minuti all’estero, 200 SMS e 100 GB a soli 14,99 euro al mese WINDTRE Di Più Unlimited 5G: comprende minuti illimitati, 200 minuti verso l’estero, 200 SMS e Giga illimitati a soli 29,99 euro al mese

Oltre ai pacchetti WINDTRE Di Più ci sono altre offerte a prezzi più convenienti:

WINDTRE JUNIOR : offerta per gli Under 14 che comprende minuti illimitati verso i numeri WINDTRE, 100 minuti verso tutti, 60 GB in 4G e l’applicazione WINDTRE Family Protect a 6,99 euro al mese

: offerta per gli Under 14 che comprende minuti illimitati verso i numeri WINDTRE, 100 minuti verso tutti, 60 GB in 4G e l’applicazione WINDTRE Family Protect a 6,99 euro al mese WINDTRE Young 5G: offerta valida per gli Under 30 che contiene minuti e SMS illimitati e 80 GB in 5G a soli 11,99 euro al mese

offerta valida per gli Under 30 che contiene minuti e SMS illimitati e 80 GB in 5G a soli 11,99 euro al mese WINDTRE Silver60: minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 10 GB in 4G a 9,99 euro al mese

Queste sono solo alcune delle incredibili offerte che si possono trovare decidendo di passare a WINDTRE.