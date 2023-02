WhatsApp, come non essere online anche leggendo i messaggi e come recuperarli

Dopo aver notato quanto tempo stia spendendo WhatsApp nel migliorare la sua piattaforma, che negli anni è stata stravolta, si deve anche guardare al di fuori degli schemi. Infatti la celebre applicazione di messaggistica ha praticamente distrutto diversi applicativi di terze parti negli ultimi anni, lasciandone in vita diversi che potrebbero tornare utili in svariate situazioni. Si tratta in pratica di applicazioni che consentono agli utenti di avere delle funzionalità molto utili soprattutto in momenti che possono essere definiti critici.

WhatsApp non permetterà mai di esercitare due funzionalità che possono essere realtà con applicazioni di terze parti

La prima delle due applicazioni di cui si parlerà oggi è quella che offre un’opportunità davvero interessante soprattutto per chi ama la discrezione. Scaricando l’applicativo dal web, il quale prende il nome di Unseen, sarà possibile facilmente restare offline anche leggendo tutti i messaggi che arrivano. In poche parole si tratta di una piattaforma di terze parti che è in grado di intercettare qualsiasi messaggio in arrivo su WhatsApp, fornendo all’utente che si serve dell’applicazione l’opportunità di leggere quello che arriva esternamente, senza risultare online. Neanche l’ultimo accesso chiaramente verrà registrato, lasciandovi praticamente anonimi.

C’è poi un’altra applicazione che potrebbe tornare ancora più utile, visto che potrebbe svelare il contenuto dei messaggi che altrimenti non leggereste mai. L’applicazione in questione prende il nome di WAMR e consente di recuperare tutti i messaggi che qualche utente elimina dopo l’invio nella vostra conversazione. Questa applicazione di altissimo livello intercetta le notifiche in arrivo e memorizza il relativo contenuto, in modo da offrirlo agli utenti.