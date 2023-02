TIM è davvero WONDERfull, le sue nuove promo della linea arrivano a 100GBn in 5G

In un periodo come questo dove basta girarci intorno per trovare una promozione che sia più allettante di quella che si è sempre avuti, risulterà molto difficile cambiare gestore. Rispetto ad un tempo le cose sono effettivamente cambiate, fin dalle offerte concorrenti arrivando poi ai prezzi che risultano molto più vantaggiosi di un tempo. Inoltre anche i tempi e tutte le varie scartoffie risultano snelliti rispetto a qualche anno fa, soprattutto per quella che è la portabilità.

Proprio per questo motivo i tanti provider che si occupano di telefonia mobile, dovrebbero stare molto attenti per evitare che gli utenti decidano di cambiare bandiera. Per questo motivo le aziende stanno dando sempre più filo da torcere in un certo qual modo ai clienti che hanno bisogno di cambiare aria, proponendo loro delle offerte difficili da rifiutare.

TIM lancia le sue due nuove Wonder, c’è davvero tutto a partire da 7,90 euro

Già da doversi mesi, TIM sta dimostrando di essere uno dei gestori più completi ma soprattutto dediti a quelle che sono le richieste del suo pubblico. Quando il provider ha notato l’arrivo in Italia di diversi gestori per la prima volta, capì subito che gli utenti avrebbero lasciato da parte un pizzico di qualità per favorire la quantità e la convenienza. Questo è stato dimostrato dalla grande sottoscrizione in massa delle offerte di operatori come Iliad.

Ora TIM lancia le due Wonder, le quali includono al loro interno minuti senza limiti verso qualsiasi gestore e 1000 messaggi verso tutti. La prima che costa 7,90 € al mese, consente di avere 70 giga in 5G mentre la seconda che costa 9,90 € al mese offre 100 giga in 5G.