Il prezzo di uno smart TV di Samsung è letteralmente crollato su Amazon, gli utenti si ritrovano a poter risparmiare 225 euro sull’acquisto del prodotto, avendo inoltre la possibilità di riceverlo in tempi ridottissimi direttamente presso la propria abitazione.

Ogni giorno sul canale Telegram di TecnoAndroid, che potete trovare qui, avete a disposizione le offerte Amazon e tantissimi coupon gratis, se volete risparmiare al massimo dovete iscrivervi subito, oltre 55000 utenti sono già entrati.

Smart TV Samsung in sconto, ecco la campagna promozionale

Le smart TV di casa Samsung sono per molti un sogno, un prodotto che racchiude tantissima tecnologia al proprio interno, mettendo comunque a disposizione una qualità superiore al normale. Il modello attualmente in promozione è l’UE43AU7190UXZT, i più esperti lo avranno già capito, si tratta di un televisore da 43 pollici di diagonale, appartenente alla serie AU7100.

I suoi punti di forza, oltre a naturalmente la piena compatibilità con il DVB-T2 (il digitale terrestre di seconda generazione), ed il possibile controllo senza mani con Amazon Alexa, sono la risoluzione 4K UltraHD, ma anche la dimensione di soli 43 pollici di diagonale, ed un comparto audio di tutto rispetto. Il prezzo di listino non è eccessivamente elevato, si aggira di base attorno ai 575 euro, viene venduto in esclusiva su Amazon, e per questo la stessa azienda è stata in grado di attivare uno sconto importante, -39%, sino a raggiungere il prezzo finale di soli 349 euro (ACQUISTATELO QUI). La spedizione, in tempi rapidissimi, viene completata direttamente da Amazon, senza vincoli o differenze particolari da segnalare.