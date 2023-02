L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente comunicato che a partire dal prossimo 22 marzo 2023 alcune offerte subiranno degli aumenti.

Più precisamente, le offerte coinvolte sono quelle della gamma Creami Relax, attivate dai già clienti dell’operatore. Scopriamo insieme di quanto ammonterà il costo mensile.

PosteMobile aumenta il costo di alcune offerte

La modifica unilaterale del contratto è stata annunciata recentemente, tramite un’informativa dedicata sul sito PosteMobile, nella sezione “Per il Consumatore”. Inoltre, i già clienti PosteMobile interessati dalla modifica riceveranno un’apposita comunicazione via SMS. I piani tariffari interessati alla modifica saranno quelli della Gamma Relax, ovvero Relax 100, Relax 20 e Relax 20 Special.

Ecco come l’operatore giustifica l’aumento: “Lo scenario economico nazionale e globale ha subìto recentemente trasformazioni profonde, fuori dal nostro controllo, conoscendo anche momenti di crisi che hanno fatto registrare, tra gli altri effetti, un generale aumento dei costi riguardanti anche l’intera filiera dei servizi di telecomunicazioni. In tale contesto, al fine di continuare a garantire gli elevati standard di innovazione e di qualità del servizio che contraddistinguono l’offerta PostePay e di continuare a soddisfare le aspettative dei nostri clienti, si è reso necessario modificare le condizioni economiche di alcune offerte, sotto elencate, il cui canone mensile sarà aumentato di 1 euro al mese“.

Per esempio, l’offerta Creami Relax 100, dopo aver avuto un costo di 10 euro al mese nei primi tre rinnovi dall’attivazione, poi di 9 euro al mese dal quarto al sesto rinnovo e infine dal settimo rinnovo 8 euro al mese, dal 22 Marzo 2023 l’offerta passerà a 9 euro al mese. I clienti PosteMobile interessati dalla rimodulazione annunciata in queste ore avranno il diritto di recedere dal contratto in ogni momento, anche passando con la propria numerazione mobile ad altro operatore, senza penali.