Mercedes, siamo ormai giunti verso la fine delle endotermiche

Il Parlamento Europeo ha votato per la conferma della data del 2035 come termine ultimo per la vendita di nuove auto endotermiche. La decisione ha suscitato dibattiti non solo nel mondo politico, ma anche nell’industria automobilistica. Mercedes ha deciso di commentare la questione attraverso il CEO, Ola Kaellenius, che ha espresso la sua posizione a margine della presentazione dei dati finanziari del 2022.

Mercedes: da che parte sta la nota azienda?

La casa automobilistica Mercedes si è mostrata in linea di principio favorevole alla decisione del Parlamento Europeo, ma ha posto l’importanza della fornitura delle necessarie infrastrutture per la ricarica come condizione imprescindibile. Ha poi ribadito che è pronta a diventare un marchio elettrico già nel 2030, almeno nei Paesi dove le condizioni di mercato lo consentiranno.

“Accogliamo con favore la decisione del Parlamento Europeo. Entro il 2030, siamo pronti a diventare completamente elettrici ovunque le condizioni del mercato lo consentano. Dal 2025, tutte le nuove architetture dei veicoli saranno puramente elettriche. Nello stesso anno, Mercedes introdurrà tre nuove architetture elettriche. Tuttavia, la risoluzione obbliga anche i politici a fornire le infrastrutture necessarie. Per il successo della protezione del clima intervenendo sui trasporti è decisiva l’accettazione del nuovo e non solo il divieto delle tecnologie tradizionali. Il nostro obiettivo è e rimane una mobilità senza emissioni. Per questo sfruttiamo tutte le possibilità per ridurre le emissioni in modo rapido e sostenibile”.

La questione degli e-Fuel è stata anche affrontata da Mercedes durante la dichiarazione del CEO. Secondo la casa automobilistica, questi carburanti possono essere un’opzione solamente per la flotta attuale. La sua priorità è quella di utilizzare l’elettricità verde per la ricarica delle batterie invece che per la produzione degli e-Fuel.

“Consideriamo gli e-Fuel in particolare come un’opzione per la flotta esistente. Tali combustibili possono contribuire a ridurre la percentuale dei combustibili fossili. Questa può anche essere una soluzione per navi o aeroplani. Tuttavia, per motivi di efficienza energetica, è meglio caricare l’elettricità verde direttamente nella batteria. L’utilizzo dell’elettricità verde per gli e-Fuel è un processo che riduce l’efficienza energetica”.