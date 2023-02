Iliad ha la MIGLIOR offerta mobile in 5G, ecco la Giga 150 a 9,99 euro al mese

L’ultimo periodo sta evidenziando tantissime offerte mobili utili per i tanti gestori al fine di recuperare utenti. Si tratta di opportunità piene di contenuti ma soprattutto ricolma di qualità e di continuità dal momento che i prezzi durano spesso per sempre. Tra i gestori più attenti a questa situazione ci sono quelli virtuali, pronti ad approfittare e a lanciarsi nella mischia. Per tale motivo Iliad ha deciso di contrastarli nel miglior modo possibile, ovvero proponendo una delle migliori opportunità in assoluto per quanto concerne la sua rete mobile.

Sarà quindi sempre il solito l’obiettivo: recuperare utenti ma soprattutto evitare che un giorno possano pensare di scappare via. Con promozioni così vantaggiose effettivamente è davvero complicato che si rinnovi una situazione del genere.

Iliad sta continuando a battere la concorrenza: è tornata l’offerta da 150 giga in cinque giga costa 9,99 € al mese

Col tempo sono state viste più espressioni della telefonia mobile secondo Iliad, con una delle migliori che sembrerebbe essere tornata in auge proprio ultimamente. Stiamo parlando dell’offerta che include al suo interno davvero tutto per un prezzo eccezionale. Per questo infatti diversi utenti hanno sempre scelto il celebre provider, il quale oggi può vantarsi di avere nella sua cerchia oltre 10 milioni di persone attive.

La Giga 150 è tornata ufficialmente sempre con il solito prezzo di 9,99 € al mese per sempre. Ricordiamo che chi la sottoscriverà potrà avere a disposizione 150 giga per navigare in Internet in 5G, gratuito, ma anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti i provider. La SIM sarà pagata una tantum.