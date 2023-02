Uno scenario a lungo dibattuto relativamente al mondo dei social sta per verificarsi. I principali canali del gruppo Meta, ossia Facebook ed Instagram, andranno a breve ad introdurre alcune funzioni a pagamento, funzioni extra che integreranno quelle già disponibili di base con i profili standard.

Facebook ed Instagram, le spunte blu si pagheranno con un abbonamento

In base a quanto riferito dallo stesso Mark Zuckerberg, numero uno di Meta, tutti coloro che da qui in avanti vorranno beneficiare delle cosiddette spunte blu, ossia del segnale per la verifica dei profili su Instagram e Facebook, dovranno impegnarsi al pagamento di un abbonamento mensile.

Il costo mensile per il servizio delle spunte blu sarà unico su Facebook ed Instagram e prevederà un pagamento pari a 11,99 dollari. Incluso nel prezzo di questo piccolo abbonamento, oltre al simbolo per la verifica del profilo con documento d’identità, gli utenti riceveranno anche assistenza extra e prioritaria rispetto agli altri utenti oltre che una protezione aggiuntiva contro ogni qualsivoglia tentativo di furto d’identità.

La scelta di Meta nel puntare sugli account premium a pagamento ricalca un po’ la direzione già intrapresa da Twitter che, con l’arrivo di Elon Musk, per prima nel campo dei social ha punto su funzioni aggiuntive per i profili.

Allo stato attuale questa novità sarà sperimentata in Australia e Nuova Zelanda, prima di arrivare negli USA ed in Europa. Per attivare un profilo premium e per avere le spunte blu su Instagram così come su Facebook sarà inoltre necessario aver compiuto la maggiore età.