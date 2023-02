Il volantino Expert è assolutamente da non perdere, gli utenti possono indubbiamente approfittare di alcuni dei migliori sconti in circolazione, senza mai limitarsi alla possibilità di godere degli stessi sia in negozio che online, un plus non da poco considerando il tutto.

Gli acquisti, a prescindere dalla categoria merceologica che andrete a scegliere, sono effettuabili proprio ovunque in Italia, in modo tale da poter inoltre godere della rateizzazione senza interessi nel caso in cui la spesa fosse superiore ai 199 euro, oppure della garanzia di 2 anni, che combatte tutti i difetti di fabbrica.

Expert, tante offerte si nascondono nel volantino

Le migliori offerte Expert si nascondono all’interno di un volantino veramente unico nel proprio genere, la perfetta occasione per acquistare, ad esempio, il bellissimo Samsung Galaxy S22, e riuscendo a pagarlo soli 699 euro, una cifra di tutto rispetto, se confrontata comunque con le specifiche tecniche e la richiesta del singolo prodotto in questione.

In parallelo sono davvero tantissimi i prodotti in offerta a cifre fortemente scontate, tutti appartenenti ad una fascia fortemente più bassa, nello specifico troviamo soluzioni del calibro di Oppo A16s, Redmi 9AT, Galaxy A13, Realme 10, Galaxy A53, TCL 305i, TCL 30Se o anche Honor X8A. Ogni modello in questione viene proposto in condizioni di vendita molto standardizzate, che prevedono la garanzia di 24 mesi, utile per i difetti di fabbrica, nonché comunque la variante no brand, che permette agli utenti di avere aggiornamenti molto più tempestivi.