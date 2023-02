Il punto vendita Lidl è stato creato nel 1930 da Josef Schwarz. All’inizio, Josef ha operato come partner di Südfrüchte Großhandlung Lidl & Co. Dopo anni di lavoro manuale e perseveranza, Josef è riuscito a far crescere l’attività di vendita all’ingrosso di frutta in un’azienda che fornisce servizi generali di vendita all’ingrosso di generi alimentari.

Nel 1977, la crescita ininterrotta e le potenzialità mostrate da Südfrüchte Großhandlung Lidl & Co hanno aperto la strada a un cambio di nome e all’idea di rebranding per prendere forma. Il figlio di Josef, Dieter Schwarz, che all’epoca stava pilotando gli affari dell’azienda, adottò il nome commerciale Lidl dopo aver letto un articolo di giornale su un pittore e insegnante in pensione Ludwig Lidl.

Con oltre 10.000 negozi a suo nome, è evidente che le offerte di sconti giornalieri vengono caricate sul suo portale online. Esclusivi volantini Lidl orientati a fornire agli utenti abituali della sua lobby dello shopping tutte le opportunità di sconto, le promozioni mensili e le offerte speciali del giorno.

Per approfittare delle migliori offerte di Lidl, sarà utile utilizzare i suoi punti vendita. Puoi utilizzare il portale “Acquista vicino a me” disponibile nella sezione online per orientarti nel punto vendita Lidl più vicino nella tua zona.

Lidl è un fornitore di vendita al dettaglio di generi alimentari con sede in Europa che offre eccezionali offerte giornaliere e annunci settimanali. Operando in numerosi paesi europei, il negozio di alimentari ha superato la maggior parte dei suoi concorrenti con l’esperienza di acquisto personalizzata che offre ai suoi clienti.

