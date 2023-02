Se hai mai controllato le specifiche del tuo smartphone, devi aver notato almeno una di queste scritte: GPS, GLONASS, BeiDou (BDS) o GALILEO poste nella sezione connettività. Ma ti sei mai chiesto in che modo questi sistemi di navigazione satellitare sono diversi l’uno dall’altro?

Il GPS o Global Positioning System è il sistema di navigazione più comunemente usato e più antico di tutti. È un sistema di navigazione satellitare di proprietà degli Stati Uniti d’America. Iniziato come progetto nel 1978, è stato inizialmente sviluppato e utilizzato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, ma è stato poi aperto al pubblico nel 1994.

Il GPS non richiede Internet o la comunicazione cellulare per funzionare. Non importa se ti trovi in aree boschive o grandi metropoli con edifici alti (anche se le strade strette fiancheggiate da edifici alti possono spesso bloccare il segnale), utilizzando il GPS puoi individuare la tua posizione su una mappa senza avere una connessione Internet.

Utilizzando solo questa tecnologia, anche gli smartwatch economici sono in grado di determinare la tua posizione e tracciare la tua corsa, anche quando non sono collegati al tuo telefono o hanno una connessione LTE integrata.

Il sistema funziona sulla banda L (Lower Band) dello spettro delle radiofrequenze, cioè tra 1 GHz e 2 GHz. Le bande inferiori sono state scelte perché consentono un design dell’antenna più semplice in modo che la tecnologia possa essere aggiunta anche a dispositivi minuscoli. Inoltre riduce al minimo l’effetto che il tempo ha sulla propagazione del segnale GPS.

Ci sono un totale di 24 satelliti GPS che ruotano intorno alla Terra. Di solito, un dispositivo deve connettersi a quattro satelliti GPS, con una chiara linea di vista senza ostacoli, per fornire l’esatta geolocalizzazione. Di questi quattro satelliti, tre vengono utilizzati per restringere la posizione del ricevitore mentre il quarto viene utilizzato per convalidare le informazioni dagli altri tre. Questa tecnica è chiamata trilaterazione.

Diversi tipi di satelliti

GALILEO è un sistema globale di navigazione satellitare costruito dall’Unione Europea. Il sistema è stato introdotto dall’UE in modo che i cittadini europei non debbano fare affidamento sul sistema di navigazione GPS degli Stati Uniti o sul sistema GLONASS della Russia. È un sistema di posizionamento indipendente ad alta precisione che continuerebbe a funzionare in caso di guasto del GPS e/o del GLONASS. GALILEO dell’UE vanta una precisione di 1 metro.

GLONASS o Global Navigation Satellite System è stato sviluppato dalla Russia come alternativa al GPS. Al momento del suo lancio negli anni ’80, era il secondo sistema di navigazione satellitare operativo con copertura globale e precisione paragonabile.

GLONASS ha un totale di 24 satelliti che forniscono copertura in tutto il mondo. Tuttavia, offre meno precisione rispetto al GPS. Si dice che la precisione della posizione GLONASS sia di 5-10 m mentre il GPS è di 3,5-7,8 m. GLONASS non ha davvero molto vantaggio rispetto al GPS. Ma poiché la tecnologia funziona in tutto il mondo, nel caso in cui il GPS non sia disponibile, GLONASS ti copre le spalle.

BDS o BeiDou Navigation Satellite System è fondamentalmente un sistema di navigazione satellitare alternativo GPS costruito dalla Cina. Il primo sistema di navigazione satellitare BeiDou, chiamato BeiDou-1, è stato progettato nei primi anni 2000. Tuttavia, è stato disattivato nel 2012. La Cina ha lanciato BeiDou-2 (chiamato anche COMPASS) nel dicembre 2011 e fornisce servizi dal 2012.