Continua la sfida tra i vari big del settore per accaparrarsi i diritti tv per la trasmissione delle competizioni calcistiche internazionali. Secondo quanto riportato in queste ore da Milano Finanza, sembra che il colosso Sky si sia aggiudicato i diritti tv per la trasmissione delle partite della UEFA Champions League.

Champions League, Sky acquisisce i diritti tv per trasmettere le partite

Dopo che la UEFA aveva rifiutato le proposte dei vari broadcaster, sembra che ora si sia giunti ad un accordo. Come già accennato, infatti, il colosso Sky ha acquisito i diritti tv per trasmettere le partite del campionato internazionale della Champions League. A far vincere il colosso sarebbe stata l’offerta proposta da ben 350 milioni di euro.

Erano interessate all’acquisizione dei diritti anche DAZN, Mediaset e Rai, ma Sky ha avuto la meglio. In particolare, al colosso spetterà l’esclusiva dell’intero pacchetto di partite di questa competizione. Al rivale Amazon, invece, spetterà la partita del mercoledì che verrà trasmessa sulla piattaforma di Amazon Prime Video.

Sempre secondo quanto riportato in queste ore, Sky si è aggiudicato anche i diritti per trasmettere le partite di un’altra competizione calcistica, ovvero l’Europa League. Sky dovrebbe inoltre far trasmettere in chiaro anche una partita di Champions League ad un’emittente in chiaro. Potrebbe trattarsi di Mediaset, ma per il momento non ci sono conferme. Ricordiamo che tra non molto saranno anche assegnati i diritti tv per trasmettere le partite della campionato di calcio italiano della Serie A. Staremo a vedere come evolverà la situazione e se verranno cambiate le carte in tavola.