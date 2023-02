Tutti i fan di Bridgerton stanno aspettando con ansia l’arrivo della terza stagione. Ora, poi, Julia Quinn e Shonda Rhymes hanno annunciato anche l’arrivo della serie prequel dedicata alla regina, ovvero Queen Charlotte. Tutti i fan, però, non hanno mai dimenticato il personaggio del Duca di Hastings, interpretato dall’attore Regé-Jean Page. Quest’ultimo ha abbandonato la serie già subito la prima stagione e in molti non hanno ancora ben capito il vero motivo. L’attore, però, lo ha da poco chiarito in un’intervista.

Bridgerton, l’attore Regé-Jean Page spiega perché ha abbandonato Bridgerton

Bridgerton ha riscosso un enorme successo fin dal suo debutto ufficiale anche per merito del personaggio di Simon Busset, il Duca di Hastings, interpretato come già detto dall’attore Regé-Jean Page. L’attore abbandonò la serie prodotta da Netflix già subito dopo la prima stagione, lasciando i fan letteralmente di stucco.

Ora, però, L’attore sembra aver finalmente chiarito il motivo di questa decisione. Durante una intervista con Vanity Fair, è stato chiesto all’attore perché avesse abbandonato la serie. L’attore ha spiegato di aver semplicemente fatto quanto era stato deciso in partenza.

“È molto più semplice di così. Ho firmato per fare un lavoro, l’ho fatto e poi ho fatto altri lavori. Tutto qui. Questa è la storia. Vorrei che fosse più affascinante di così. Dopo aver finito la storia, la tentazione sarebbe stata quella di lasciar perdere le distrazioni e dire: “Oh, beh, la storia è andata molto bene, quindi possiamo cambiare e inventare altre cose, credo”. Non è mai stato quello che avevamo deciso di fare”.

Subito dopo Bridgerton, l’attore Regé-Jean Page ha poi recitato in diverse produzioni, tra cui il film The Gray Man.