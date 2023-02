A partire dalla versione beta di iOS 16.4, l’iPhone ha un nuovo menu chiamato “Aggiornamenti beta” se vai nell’app Impostazioni, poi Generale e Aggiornamento software. Questo menu consentirà ai membri del programma per sviluppatori Apple di abilitare le versioni beta per sviluppatori iOS direttamente su un iPhone, senza dover installare un profilo di configurazione dal sito web per sviluppatori Apple.

Il menu verrà visualizzato solo se l’iPhone di un utente ha effettuato l’accesso con lo stesso ID Apple utilizzato per iscriversi al programma per sviluppatori Apple. Nelle versioni future di iOS, Apple afferma che questo menu sarà l’unico modo per abilitare le versioni beta degli sviluppatori, poiché i profili smetteranno di funzionare.

Questa modifica impedirà agli utenti di iPhone che non sono iscritti al programma di installare gratuitamente la versione beta per sviluppatori di iOS 17 quando verrà rilasciata al WWDC di giugno. Fino ad ora, chiunque poteva facilmente installare gratuitamente le beta per sviluppatori iOS scaricando i profili da siti web come BetaProfiles.dev.

Una battaglia che non sta vincendo

Apple ha già chiuso i siti che condividevano i profili beta degli sviluppatori lo scorso anno. BetaProfiles.com è stato chiuso ad agosto per evitare una “battaglia legale con Apple“, ma nonostante questo BetaProfiles.dev rimane attivo e sembra essere una copia di BetaProfiles.com, ma non è chiaro se il sito web abbia la stessa proprietà.

Gli utenti di iPhone che non vogliono pagare 99 all’anno per il programma per sviluppatori di Apple dovranno attendere la beta pubblica di iOS 17, che sarà probabilmente rilasciata a luglio. Gli utenti possono iscriversi gratuitamente al programma software beta pubblico di Apple.

Gli utenti potrebbero ancora essere in grado di installare gratuitamente la versione beta per sviluppatori di iOS 17 utilizzando un file IPSW, ma resta da vedere se questa sarà un’opzione. Molti anni fa, Apple consentiva solo l’installazione di file IPSW beta su dispositivi registrati su un account sviluppatore Apple.