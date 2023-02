WhatsApp aggiorna ancora una volta le sue funzionalità a disposizione degli utenti. La piattaforma di messaggistica istantanea sta spingendo ancora una volta sull’acceleratore per garantire al suo pubblico le migliori soluzioni e per scongiurare eventuali tentativi di aggancio da servizi rivali come Telegram, Signal o WeChat.

WhatsApp, come trasferire le chat da Android ad Android in un click

Nel corso di queste settimane sono stati svelati alcuni dei prossimi upgrade della chat. Tra questi spicca anche un nuovo sistema di trasferimento che consentirà agli utenti una soluzione più rapida ed efficace per trasferire i messaggi da un dispositivo ad un altro. L’aggiornamento nel dettaglio consentirà il passaggio di una chat (o di tutte le conversazioni) da un dispositivo Android ad un altro.

Questo metodo, attualmente in via di sviluppo da parte degli esperti di WhatsApp sulle versioni beta, quando sarà a regime dovrebbe andare a sostituire l’attuale metodo con Google Drive. In assenza di Google Drive, gli utenti sarebbero in grado di spostare una conversazione – con tanto di allegati, tra foto, video e documenti – senza preoccuparsi del spazio da occupare.

Da sottolineare però come questa soluzione riguardi soltanto gli smartphone Android. Gli utenti che desiderano trasferire una chat da Android ad iPhone, ancora non avrebbero a loro disposizione questo metodo.

La funzione per la semplificazione dei trasferimenti delle chat è solo uno degli upgrade in lavorazione per WhatsApp. Ancora non sono chiari i tempi per il rilascio di questa novità che per il momento è disponibile per le versioni beta della chat.