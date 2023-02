La nuova funzione di WhatsApp punta a rilanciare la sfida direttamente a Telegram, mettendo a disposizione degli utenti un’occasione più unica che rara, la possibilità di avere tra le mani un risparmio notevole di tempo nella condivisione dei contenuti.

Come molte altre soluzioni più recenti di WhatsApp, anche in questo caso la funzione che è stata recentemente introdotta vede offrire all’utente la possibilità di godere un qualcosa che già è presente su Telegram, nell’estremo tentativo di accorciare al massimo le distanze nei confronti della temutissima rivale.

WhatsApp, pronta la sfida con Telegram, la nuova funzione è online

La nuova funzione di WhatsApp risulta essere finalmente accessibile da parte di tutti i consumatori, ogni utente che ha installato l’applicazione mobile si ritrova a poter creare una conversazione privata con sé stesso. Così a prima vista potrebbe apparire come una funzionalità tutt’altro che invitante, né oggettivamente sensata, ma proviamo a spiegarla con un esempio per aiutarvi a comprenderla nel miglior modo possibile.

Come ben sapete, per condividere un file da PC a smartphone, o viceversa, l’unico modo risiede nel caricare il file sul cloud oppure collegare fisicamente i due dispositivi, questo almeno fino ad oggi. Infatti con WhatsApp sarà possibile creare una conversazione privata, visibile solamente dal proprietario dell’account, per mezzo della quale riuscire comunque ad accedere all’allegato, da qualsiasi dispositivo collegato al medesimo account. Una comodità più unica che rara a cui finalmente oggi tutti possono accedere in libertà assoluta.