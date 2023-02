Come affermato da Emma Tivesten, Senior Technical Expert del Centro di sicurezza di Volvo Cars: “Le nostre ricerche indicano che semplicemente osservando la direzione dello sguardo del conducente e quanto spesso e per quanto tempo chiude gli occhi, possiamo dire molto del suo stato“.

La ricercatrice ha spiegato che: “Basando i propri calcoli i risultati delle nostre ricerche, il sistema di rilevamento consente alle nostre auto di riconoscere se le capacità del conducente sono limitate, magari a causa di sonnolenza, distrazione o altre cause di disattenzione e offrire assistenza extra nel modo più adeguato per la situazione“.

Attraverso le due telecamere posizionate nell’abitacolo è possibile cogliere alcuni segnali precoci e valutare lo stato del conducente. Il movimento degli occhi è uno dei fattori principali ma per una migliore rilevazione, il sistema prende in considerazione ulteriori segnali come per esempio la presenza delle mani sul volante capacitivo. Il sistema osserva i modelli dello sguardo ed elabora i risultati per determinare se si è concentrati sulla guida o meno, permettendo alla vettura di intervenire.

Inizialmente, il sistema di assistenza può fornire un semplice segnale di avvertimento, che varia di intensità e volume a seconda della gravità della situazione. Nel caso in cui non vengono rilevati segnali da parte del conducente, l’auto può arrivare a fermarsi in sicurezza sul lato della strada con una segnalazione visiva a chi sopraggiunge attraverso le luci di emergenza.