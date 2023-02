Unieuro cerca di assecondare al massimo le richieste ed i bisogni degli utenti, mettendo sul piatto una campagna promozionale veramente molto speciale, con la quale è possibile pensare di acquistare i top di gamma del momento, al giusto prezzo finale.

Il volantino non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che in termini di accessibilità sul territorio nazionale, gli acquisti possono essere completati recandosi in negozio ed online sul sito, fruendo ugualmente della consegna gratuita presso il domicilio.

Unieuro, quanti sconti attivi questi giorni

Le offerte del volantino Unieuro sono a dir poco impressionanti, riescono a nascondere alcuni dei prezzi più bassi che si siano mai visti, ed allo stesso tempo offrono all’utente l’accesso ai nuovi dispositivi mobile in promozione, come i Galaxy S23, anche Ultra.

Volendo puntare su modelli non propriamente recentissimi, la scelta può ricadere indubbiamente sul Galaxy S22, un best buy assoluto nonostante sia sul mercato da più di un anno, in vendita a 749 euro. Le altre occasioni di risparmio toccano invece dispositivi più economici, quali sono Galaxy A33, Galaxy A13, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 11 Pro 5G, redmi 10, Redmi 9AT, Realme C21Y, Honor X6, vari modelli Motorola ed altro ancora.

Tutti questi sconti molto speciali sono disponibili in esclusiva assoluta sul sito e nei negozi di casa Unieuro, se volete sfogliarli aprite subito le pagine che trovate online, in modo da conoscerli da vicino prima di recarvi nel punto vendita.