L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di tentare alcuni ex clienti dell’operatore WindTre a tornare. In particolare, l’operatore ha avviato una nuova campagna SMS con cui invita ad attivare una nuova offerta con 50 GB di traffico dati per navigare.

Torna in Very Mobile con la nuova promo con 50 GB di traffico dati

Per alcuni ex clienti dell’operatore telefonico WindTre sarà possibile attivare una nuova offerta mobile low cost. In particolare, la sfa proponendo in questi giorni l’operatore virtuale Very Mobile tramite una nuova campagna SMS. La nuova offerta include ogni mese ben 50 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G.

L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo mensile da pagare è molto basso. Gli utenti che la attiveranno dovranno infatti pagare un costo di appena 4,99 euro al mese. Ecco qui di seguito l’SMS inviato dall’operatore virtuale Very Mobile.

“L’occasione ideale per passare a Very: 50 Giga, minuti ed SMS illimitati a soli 4,99 euro al mese con attivazione e SIM Gratis online. Un’offerta a cui non puoi resistere disponibile solo fino al 24/2! Per attivazione, info e condizioni vai su verymobile.it/promo50”.

In questo la scadenza per attivare questa offerta è il 24 febbraio. Tuttavia, si tratta di SMS personalizzati, per cui la scadenza potrebbe variare da utente ad utente. Ricordiamo comunque che l’operatore ha anche reso disponibili altre promozioni. In particolare fino a fine mese sarà possibile ricevere un mese di ricarica in omaggio attivando una delle offerte dell’operatore.