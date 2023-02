TIM lancia ancora una sfida alle grandi compagnie della telefonia mobile in Italia. Il provider vuole essere alternativo a WindTre, Vodafone ed anche a Iliad che da poco ha riportato in auge la sua valida promozione, Giga 150. Le proposte per gli utenti che scelgono l’operatore nazionale sono caratterizzate da soglie molto ampie e da consumi quasi illimitati.

TIM, le grandi tariffe come alternativa a Iliad, WindTre e Vodafone La grande proposta di TIM allo stato attuale è certamente la Gold Pro. Gli utenti che optano per questa tariffa avranno a loro disposizione consumi illimitati verso tutti, SMS infiniti ed anche 70 Giga per la connessione internet, ad un costo pari a 7,99 euro ogni trenta giorni. Sempre incluso nel pacchetto vi è la connessione 5G, laddove disponibile la copertura sul suolo nazionale. In aggiunta alla Gold Pro, gli abbonati possono altresì scegliere anche la Steel Pro. In questa circostanza, il prezzo per il rinnovo della tariffa sarà pari a soli 6,99 euro al mese. Per quanto concerne i consumi gli abbonati riceveranno minuti infiniti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet anche con la tecnologia 4G.