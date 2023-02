Uno dei principali limiti dei dispositivi indossabili moderni è il fatto che semplicemente non possono funzionare correttamente senza lo smartphone con cui sono stati associati. Ciò è in gran partea causa dello spazio sullo schermo più piccolo, che a sua volta impedisce agli smartwatch di eseguire correttamente un’ampia gamma di attività in modo efficiente.

Abbiamo visto aziende spingere i limiti delle dimensioni dei dispositivi indossabili negli ultimi due anni con dispositivi come l’Apple Watch Ultra e il Galaxy Watch 5 Pro (che sono alcuni dei migliori smartwatch nel 2023). Ma non è finita qui: a meno che tu non aggiunga un proiettore all’equazione. Sembra che Samsung potrebbe fare proprio questo in futuro.

Un nuovo brevetto del colosso tecnologico coreano mostra un’interessante soluzione per il suddetto enigma. Secondo la fonte, i futuri dispositivi indossabili Samsung potrebbero essere dotati di un proiettore integrato che potrebbe consentire al dispositivo di visualizzare più informazioni sulla mano dell’utente quando necessario. Questo brevetto è stato individuato per la prima volta e coperto da GSMArena in un articolo dedicato.

Ecco come funziona

In sostanza, ciò consentirebbe ai dispositivi indossabili di proiettare un’immagine sulla mano di una persona quando è richiesto più spazio sullo schermo. Teoricamente, gli utenti potrebbero essere in grado di interagire con l’immagine proiettata, il che gli consentirebbe di usarlo come metodo di input.

Le possibili applicazioni di questa funzione sono apparentemente infinite. Tuttavia, almeno due cose dovrebbero essere tenute a mente. In primo luogo, la stragrande maggioranza dei brevetti depositati dai grandi giganti della tecnologia non si materializza mai. Quindi le probabilità che uno smartwatch Samsung con proiettore integrato venga lanciato nel prossimo futuro non sono necessariamente molto alte.

In secondo luogo, Samsung ha già provato a inserire un proiettore in un dispositivo mobile una volta in passato. Inutile dire che il Samsung Galaxy Beam non ha rivoluzionato il settore degli smartphone.