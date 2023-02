Samsung Galaxy Watch5 Pro è il miglior smartwatch dell’azienda sudcoreana, un prodotto di fascia assolutamente elevata, che promette ottime prestazioni, previo pagamento di un contributo complessivamente più che adeguato. Se stavate aspettando il momento giusto per ricorrere all’acquisto, vi possiamo dire essere arrivato.

Samsung Galaxy Watch5 Pro, la promozione che non ti aspetti

Acquistare un Samsung Galaxy Watch5 Pro è per molti abbastanza complesso, in primis per il costo di base, infatti la versione attualmente in promozione su Amazon parte da un listino di 499 euro, una cifra troppo elevata per molti di noi, per questo motivo apprezziamo la scelta dell’azienda di ridurre la spesa finale da sostenere, portandola a soli 339 euro (con uno sconto del 32% rispetto al listino). L’acquisto, se desiderato, può essere completato direttamente qui.

Al netto di tutto questo, Galaxy Watch5 Pro è un prodotto di altissimo livello e qualità, ha una cassa da 45 millimetri di diametro (non adatta quindi proprio a tutti i polsi), con le caratteristiche funzioni che contraddistinguono elementi di questo tipo: misurazione del sonno, battiti, Spo2, passi, distanza percorsa, calorie bruciate e tantissimo altro ancora. La batteria, rispetto agli standard a cui siamo stati abituati in passato, è stata incrementata, senza comunque riuscire a raggiungere livelli complessivamente troppo elevati. Per conoscere meglio il prodotto, consigliamo comunque di aprire subito il link inserito.