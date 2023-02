Punture di zanzara INNOCUE con il dispositivo DOPOPUNTURA in SCONTO del 43%

L’oggetto che oggi Amazon propone può tornare certamente utile durante i periodi più caldi, i quali non rispecchiano la situazione attuale del nostro paese. Certo, ma premunirsi può risultare un’ottima idea, soprattutto perché quando arriverà il momento non si rimpiangerà di non aver fatto quell’acquisto che poteva tornare utile. Ma di cosa stiamo parlando? Dell’offerta che Amazon ha deciso di lanciare da qualche giorno, la quale risulta una delle più vendute. Si tratta di un dopopuntura, dispositivo che è in grado di alleviare il fastidio delle punture e morsi di zanzare, o di insetti in generale.

Per avere sempre offerte del genere vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Ecco il dispositivo che può alleviare le punture degli insetti ma soprattutto delle zanzare, come funziona e quanto costa

Nessuno o forse solo in pochi, avevano sentito parlare di dopopuntura, ma che cos’è in particolare? Si tratta di un dispositivo in grado di alleviare il fastidio delle punture e dei morsi di insetto.

Non contiene alcun tipo di additivo chimico ma si occupa solo di alleviare il prurito grazie all’effetto termico mirato che viene offerto dalla piastra riscaldante in ceramica da 50°. In questo modo viene alleviato il fastidio proprio all’interno della zona interessata. Lo sviluppo del calore localizzato va ad accelerare notevolmente la diminuzione del prurito così come del gonfiore e del bruciore che può essere causato dalle punture di zanzare o altri insetti. Ci sono due programmi utilizzabili, quello da tre secondi per le pelli sensibili e quello da sei secondi per le pelli normali. Il prezzo, diminuito del 43%, consiste in soli 22,84 €.