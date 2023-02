L’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha deciso di rinnovare la sua gamma di offerte. In particolare, l’operatore ha reso disponibili tante offerte mobile a basso costo, ovvero Creami Extra Wow 50×2, Creami Extra Wow 200 e Creami Extra Wow 300 e Creami Extra Wow 150.

Postemobile propone una nuova gamma di offerte low cost con minuti e giga

Per questa fine del mese, l’operatore virtuale PosteMobile ha dunque aggiunto diverse offerte mobile da attivare sia per i nuovi clienti sia per chi è già cliente.

Creami Extra Wow 50×2

Questa offerta ha un costo di 8 euro al mese. Nello specifico, include ogni mese credit illimitati per effettuare chiamate e per inviare SMS. Sono inoltre inclusi 100 GB di traffico dati con connettività 4G+.

Creami Extra Wow 200

Questa offerta ha un costo di 10 euro al mese. Include in particolare ben 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+. Sono inoltre inclusi sempre credit illimitati per effettuare chiamate e per inviare SMS.

Creami Extra Wow 150

Si tratta di una nuova versione di questa offerta. Nello specifico, questa volta il costo è di 8,99 euro al mese. Si avranno poi a disposizione 150 GB di traffico dati sempre con connettività 4G+ e sempre credit per chiamare e per inviare SMS.

Creami Extra Wow 300

Questa offerta ha un costo leggermente più alto pari a 11,99 euro al mese. A differenza delle precedenti, questa include una quantità esagerata di traffico dati per navigare pari a ben 300 GB. L’offerta include poi sempre credit illimitati validi per effettuare chiamate e per inviare SMS verso tutti i numeri.