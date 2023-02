Netflix prepara l'arrivo delle nuove serie TV e film a marzo, la lista

Dopo aver visto tutte le novità del mese di febbraio, stanno arrivando anche quelle del mese di marzo per Netflix. Nel frattempo però tutti hanno saputo di quello che si sta parlando in rete da diverse settimane, ovvero della possibilità dell’abolizione degli abbonamenti condivisi. Netflix infatti avrebbe intenzione di evitare la condivisione delle password per più utenti in base ad un solo piano Premium.

Si tratta dunque di un periodo da identificare meglio per Netflix, almeno per quanto riguarda questa situazione. Gli utenti almeno per il momento sembrano essere abbastanza allarmati, visto che pagare di più proprio non gli piacerebbe.

Netflix continua a battere la concorrenza con nuove serie TV e film, in arrivo a marzo ci sono tante novità interessanti

Proprio qui in basso potete trovare tutte le migliori soluzioni, anche se ci saranno altre produzioni che pian piano verranno aggiunte visto che si sa ancora poco a riguardo. Durante i prossimi giorni infatti si saprà molto di più rispetto a quello che arriverà, visto che bolle in pentola molto di più di quello che vedrete nella lista sottostante.

Per quanto riguarda le serie TV, ecco l’elenco parziale di quelle che arriveranno durante ilarissimo mese di marzo su Netflix:

1 MARZO:

Entrevias Stagione 2

Viola come il mare

2 MARZO:

Sex/Life Stagione 2

3 MARZO:

Next In Fashion

10 MARZO:

The Glory S2

Per quanto concerne invece i film in arrivo, la situazione sembra essere più avvincente almeno secondo il primo parere dei seguaci di Netflix:

1 MARZO:

La battaglia di Hacksaw Ridge

L’incredibile Hulk

3 MARZO:

The Conjuring – Per ordine del diavolo

10 MARZO:

Luther – Verso l’inferno

31 MARZO: