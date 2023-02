La microSD è un piccolo accessorio fondamentale per tutti gli utenti che non sono soddisfatti del quantitativo di memoria di uno smartphone, o semplicemente per coloro che sono in possesso di una macchina fotografica, e vogliono poter salvare tranquillamente immagini e video. Sul mercato si trovano innumerevoli modelli, ma solo su Amazon si possono strappare le migliori occasioni.

MicroSD in promozione su Amazon, ecco lo sconto da non perdere

Una delle migliori microSD in promozione è di Amazon, infatti al giorno d’oggi gli utenti possono spendere solamente 13,99 euro per l’acquisto di una variante da 512GB dalla buonissima velocità di scrittura (CLICCATE QUI). Il risparmio è notevole rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, ed allo stesso modo il rapporto qualità/prezzo la rende una delle più appetibili del momento.

Volendo invece approfondire le sue specifiche tecniche, sottolineiamo essere una versione che permette di raggiungere una velocità di lettura fino a 105MB/s, rendendola difatti compatibile con fotocamere di ultima generazione, ma anche droni con registrazione in FullHD. Più tecnicamente parliamo di una microSD UHS-1 U3, A1 e V30 di classe 10, è pienamente compatibile con qualsiasi device che potete attualmente trovare in commercio, senza differenze o vincoli particolari. La temperatura di esercizio, se ve lo stavate domandando, varia tra 0 e 70 gradi centigradi, in modo da essere utilizzabile praticamente ovunque in Italia.