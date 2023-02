lycamobile-offre-una-nuova-serie-di-offerte-per-i-suoi-clienti-in-italia

Per alcuni clienti selezionati, in particolare quelli che hanno attivato le offerte Italy Pink e Italy White prima del 9 febbraio 2023, Lycamobile, operatore virtuale su rete Vodafone, ha scelto di aumentare la quantità di traffico dati. Secondo quanto riportato da MondoMobileWeb, a partire dal 9 febbraio 2023, il bundle dati incluso nelle due offerte è stato potenziato esclusivamente per i nuovi utenti, mentre per gli attuali clienti dell’operatore è stato previsto il mantenimento del bundle normale, pari a 15 GB per Italy Pink e 100 GB per Italy White.

Fino a nuovo avviso, le nuove attivazioni in Italia sulle reti Pink e White otterranno il doppio dei dati precedenti (rispettivamente 50 e 200 gigabyte) fino al 28 febbraio 2023. Di conseguenza, gli attuali clienti di Lycamobile potranno godere di un boost di Gigabyte mensili gratuiti – senza dover sostenere alcun costo aggiuntivo – che è comunque inferiore a quello previsto per i nuovi abbonati.

Lycamobile offre chiamate e SMS illimitati

È importante ricordare che l’aumento dei Giga per i nuovi utenti non si applica alle offerte attivate prima del 9 febbraio 2023, come Lycamobile esplicita nel materiale fornito sul suo sito ufficiale nella parte dedicata alle modifiche contrattuali. Con questo aggiornamento, le due offerte che prima erano abbinate per i clienti che le avevano attivate prima del 9 febbraio 2023 sono ora abbinate come segue:

Per 6,99 euro al mese, Italy Pink offre ai suoi clienti 200 minuti nazionali, 100 SMS nazionali, minuti e SMS illimitati verso i numeri Lycamobile in Italia e 20 gigabyte (invece di 15 gigabyte) di traffico Internet mobile;

White in Italy costa 11,99 euro al mese e offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Gigabyte (invece di 100 Gigabyte) di traffico Internet mobile.

Abbiamo appreso che le offerte AloTurka, che erano state rese disponibili gratuitamente per 30 giorni, sono ora di nuovo accessibili ai prezzi abituali, ovvero 9,99 euro al mese per AloTurka S, 11,99 euro al mese per AloTurka M e 14,99 euro al mese per AloTurka L.

L’offerta, che include un periodo di prova gratuito, è stata introdotta in seguito al recente terremoto in Turchia e doveva durare fino al 28 febbraio 2023. Nonostante ciò, l’operatore ha deciso di interrompere l’offerta poche ore dopo la sua attivazione, sostituendola con un programma di solidarietà simile, volto ad aiutare la popolazione turca, ma valido solo fino a nuovo avviso.