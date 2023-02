L’operatore virtuale Lycamobile, attivo su rete Vodafone, ha deciso di aumentare il quantitativo di traffico dati per alcuni suoi clienti.

Per la precisione, l’aumento è dedicato a tutti i clienti che hanno attivato le offerte Italy Pink e Italy White prima del 9 Febbraio 2023. Andiamo a scoprire insieme maggiori dettagli.

LycaMobile aumenta i Giga di alcune offerte

A partire dallo scorso 9 febbraio 2023 il bundle dati incluso con queste due offerte era stato aumentato soltanto per i nuovi clienti, mentre per i già clienti dell’operatore sarebbe dovuto restare comunque quello standard, pari a 15 Giga con Italy Pink e 100 Giga con Italy White. Per quanto concerne i nuovi clienti, il quantitativo di traffico dati era stato aumentato a 50 Giga per Italy Pink e 200 Giga per Italy White, in ogni caso soltanto per le nuove attivazioni entro il 28 Febbraio 2023, salvo cambiamenti.

Quindi questi già clienti Lycamobile ottengono un aumento dei Giga mensili gratuitamente, ma comunque con una differenza meno ampia rispetto all’aumento introdotto per i nuovi clienti.

Ricordiamo inoltre che, come specifica Lycamobile nell’informativa pubblicata nel suo sito ufficiale, nella sezione dedicata alle modifiche contrattuali, chiaramente questa variazione è valida esclusivamente per le offerte attivate prima del 9 Febbraio 2023, ovvero prima dell’aumento dei Giga per i nuovi clienti. Per scoprire tutti i dettagli delle offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.