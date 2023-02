C’è un motivo per cui Samsung è entrata nelle case di tutti gli appassionati di film. Il suo proiettore offre un’esperienza cinematografica che puoi portare con te in tutta la casa o anche fuori. È davvero un teatro intelligente in movimento.

Quindi, di cosa hai bisogno per creare la perfetta esperienza di proiezione home theater? Il proiettore Freestyle, ovviamente. Ma ci sono alcuni altri accessori che possono aiutare ad accentuare e supportare il tuo nuovo proiettore domestico in modo da poter vivere un’avventura davvero cinematografica. Potrai guardare così film o abbuffarti delle tue serie preferite direttamente sulla parete o sul soffitto.

Come costruire uno schermo per proiezioni domestiche

I proiettori portatili come The Freestyle rendono facile trasformare qualsiasi parete vuota in uno schermo di proiezione domestico. Tutto quello che devi fare è puntarlo e accenderlo. Ma ci sono accessori in vendita se desideri anche un’esperienza più personalizzata.

Questo proiettore portatile di alta qualità di Samsung può essere utilizzato praticamente ovunque grazie al suo design a 180 gradi. Mette a fuoco automaticamente l’immagine, ottimizza le dimensioni dello schermo e può livellare l’immagine anche quando è puntata in un angolo. Puoi accedere facilmente a tutte le tue app di streaming preferite e utilizzare gli assistenti vocali, mentre l’altoparlante integrato invia onde sonore in ogni direzione per un’eccezionale immersione audio. Funziona meglio all’interno con luci soffuse o all’esterno quando è notte.

Acquistare un proiettore più scadente ti farà capire cosa significa non avere tutte le funzionalità di alto livello del The Freestyle di Samsung.