Giove, il pianeta più grande del sistema solare, nonostante non abbia una superficie solida, non è attraversabile da un proiettile. Questa affermazione può sembrare strana a prima vista, ma un’analisi più approfondita delle caratteristiche di Giove e del suo nucleo ci fa capire che non è affatto possibile.

Giove: le caratteristiche del pianeta e del suo nucleo

Giove è un gigante gassoso, composto principalmente da idrogeno e elio, con una piccola percentuale di altri elementi. La sua atmosfera è formata da diverse fasce di nubi, tra cui le più famose sono le bande scure e le bande chiare.

Sotto l’atmosfera di Giove, c’è un mantello e un nucleo non completamente gassosi. Il nucleo di Giove non è ben definito e si crede che sia composto principalmente da rocce, ghiaccio e materiali volatili. Tuttavia è solo una piccola parte del pianeta, il resto è costituito da un grande oceano di idrogeno metallico liquido, che si estende fino all’80% del raggio del pianeta. Questo oceano è estremamente denso e schiacciato da una pressione enorme. Un proiettile non potrebbe passare attraverso questa sostanza, che agirebbe come un muro impenetrabile.

Inoltre, anche se si potesse evitare l’oceano di idrogeno metallico, la velocità richiesta per orbitare attorno ai margini dell’atmosfera di Giove dovrebbe essere di 42,5 chilometri al secondo. Attualmente, non esiste alcun proiettile che possa raggiungere questa velocità. Inoltre l’esposizione a temperature tanto elevate risulterebbe difficile da superare per qualsiasi tipo di materiale.

Ad ogni modo, nonostante queste difficoltà, la curiosità umana ci spinge sempre più lontano nello spazio e chissà, forse un giorno troveremo un modo per superare le sfide che Giove ci presenta.