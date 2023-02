Expert senza essere davvero senza freni, la sua campagna promozionale rappresenta il punto forte su cui fare affidamento nell’idea comunque di approfittare di uno dei migliori rapporti qualità/prezzo attualmente disponibili sul mercato nazionale.

Il volantino non si discosta da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che i singoli acquisti possono essere tranquillamente completati in ogni negozio in Italia, con la possibilità di accedervi anche sul sito ufficiale dell’azienda (attenzione alle eventuali spese di spedizioni).

Ricevete i codici sconto Amazon sul vostro smartphone, avrete a disposizione le migliori offerte in esclusiva, ma solo iscrivendovi qui.

Expert, tantissimi sconti in esclusiva solo oggi

Risparmio incredibile da Expert per tutti gli utenti, la nuova campagna promozionale vede la possibilità di mettere le mani su un numero impressionante di prodotti in esclusiva assoluta. I migliori smartphone in promozione partono ad esempio dallo Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G, in vendita a 399 euro, passando anche per altri modelli altrettanto economici, come Realme C30 a 99 euro, TCL 305i a 109 euro, Oppo A16s a 159 euro, TCL 30 Se a 149 euro, Honor X8A a 269 euro, Galaxy A53 5G a 199 euro, Galaxy A13 a 169 euro e similari.

Volendo invece puntare più in alto, la scelta potrebbe ricadere su un buonissimo Galaxy S22, disponibile oggi all’acquisto a 699 euro, oppure anche i nuovissimi modelli dello stesso brand, capitanati dall’eccellente Galaxy S23 Ultra, ma in questo caso disponibile ad un prezzo che pericolosamente si avvicina al listino originario. I dettagli dell’ottimo volantino sono comunque raccolti sul sito ufficiale, dove troverete anche gli altri prezzi di vendita.