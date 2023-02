I nuovi sconti che euronics è stata in grado di mettere a disposizione degli utenti in questo 2023 sono davvero incredibili, arrivano infatti i prezzi più bassi dell’ultimo periodo, con la possibilità di approfittare di un risparmio quasi unico nel suo genere.

Ciò che contraddistingue il volantino di casa euronics è più che altro la possibilità di accedere agli sconti solamente recandosi personalmente in un negozio fisico, poichè al giorno d’oggi i medesimi prezzi non sono disponibili sul sito ufficiale, ma sarà sempre necessario recarsi personalmente in un punto vendita.

Euronics, quali sono i nuovi sconti attivati in questi giorni

Ancora poco meno di una settimana a disposizione degli utenti che vogliono recarsi nei negozi Euronics Nova, per acquistare tantissimi prodotti al giusto prezzo, sfruttando una buona campagna SottoCosto. Uno dei dispositivi Principi di tutta la campagna, è sicuramente Apple iPhone 13, il terminale può essere acquistato dagli utenti con un esborso finale di soli 799 euro, e rappresenta quasi il prezzo più basso che si sia mai visto dal lancio del dispositivo stesso.

Le occasioni sono allo stesso modo tantissime e si differenziano in relazione al brand di appartenenza, si acquistano Xiaomi 12 Lite a 429 euro, Redmi Note 11S, Redmi Note 11, ma anche Motorola Moto G52, Moto G22, Moto G42, Moto E20, per finire con i brand Samsung e Realme. Da notare la presenza di Galaxy S22, il cui prezzo è di 699 euro.