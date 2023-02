Abbiamo selezionato alcune delle illusioni ottiche preferite del web, il tutto per lasciarvi sconcertati e stupiti.

L’illusione ottica del cerchio ipnotico

Un’illusione ottica circolare ipnotica che sembra mostrare cerchi bianchi che rotolano all’interno di un cerchio rosso. Creata da Brusspup, la prima illusione ottica della lista è in realtà un trucco geometrico. I cerchi bianchi sembrano formare una forma circolare che rotola all’interno della circonferenza del cerchio rosso. Ma ovviamente questa è un’illusione ottica, quindi non è effettivamente così. I cerchi bianchi in realtà si muovono tutti in linea retta, il tempismo crea l’illusione che si muovano in cerchio.

L’illusione ottica del vortice rotante

Un tipo di illusione ottica di cui non ne abbiamo mai abbastanza sono quelle che sembrano muoversi ma in realtà sono immagini fisse. Questi sono esempi di quelle che sono conosciute come illusioni ottiche fisiologiche: sono causate dall’eccessiva stimolazione dei sensi del cervello a causa dell’occhio che vede troppo colore, luce, movimento o dimensioni per essere in grado di elaborare.

È un’immagine completamente ferma. Quello che succede è che la combinazione dei diversi modelli, luci e livelli induce la tua mente a pensare che si stia muovendo quando lasci che i tuoi occhi vaghino sul disegno.

Il cavallo rotante

L’illusione ottica del cavallo rotante ci fa chiedere tutti, da che parte sta guardando? Questo tipo di illusione rientra sempre nella categoria della geometria, ma in questo caso il cavallo sembra muoversi realmente: molti utenti su TikTok hanno teorizzato la direzione del cavallo, ma non abbiamo ancora idea di come gira.